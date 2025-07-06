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05:14, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Американский блогер удивился ночному Петербургу

Американский блогер остался под впечатлением от ночного Петербурга
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз остался под впечатлением от прогулки по ночному Санкт-Петербургу. Эмоциями он поделился на YouTube-канале EXPAT American.

«Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России», — рассказал он.

По словам блогера, из всех возможных мест в мире, в России он чувствовал себя в безопасности.

Помимо этого, Роуз отметил богатую архитектуру города и чистоту. Также блогер уточнил, люди совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам города даже в одиночку. Это, по его мнению, на самом деле говорит о многом.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с США в вопросе экономического влияния на другие страны.

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