Артемий Лебедев призвал брать пример с американцев в одном вопросе

Блогер Лебедев заявил, что России стоит расширять экономическое влияние

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с США в вопросе экономического влияния на другие страны. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что российские компании должны появляться во многих странах. «Это вообще прекрасно, когда бизнес завоевывает мир. Нужно, чтобы наши российские компании присутствовали везде и чтобы это было вообще абсолютной нормой, никогда не обсуждалось. И чтобы мы потом еще странам диктовали условия», — объяснил дизайнер.

По словам блогера, в этом отношении России следует поучиться у американцев, создавших собственные финансово-промышленные и военные базы, а также сети отелей во многих точках мира.

Ранее Лебедев заявил, что нужно отправить десант из критиков России в Испанию. Он признался, что ему хотелось бы послушать, что эти люди будут говорить о недостатках этой европейской страны.