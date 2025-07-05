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17:32, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал брать пример с американцев в одном вопросе

Блогер Лебедев заявил, что России стоит расширять экономическое влияние
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с США в вопросе экономического влияния на другие страны. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что российские компании должны появляться во многих странах. «Это вообще прекрасно, когда бизнес завоевывает мир. Нужно, чтобы наши российские компании присутствовали везде и чтобы это было вообще абсолютной нормой, никогда не обсуждалось. И чтобы мы потом еще странам диктовали условия», — объяснил дизайнер.

По словам блогера, в этом отношении России следует поучиться у американцев, создавших собственные финансово-промышленные и военные базы, а также сети отелей во многих точках мира.

Ранее Лебедев заявил, что нужно отправить десант из критиков России в Испанию. Он признался, что ему хотелось бы послушать, что эти люди будут говорить о недостатках этой европейской страны.

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