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15:25, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев предложил отправить десант из критиков России в одну европейскую страну

Лебедев заявил, что тем, кто критикует Россию, нужно отправиться в Испанию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что тем, кто критикует Россию, нужно отправиться в Испанию. Об этой европейской стране он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал слова журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о том, что в Испании, куда он переехал из России, много проблем. «Вообще было бы очень интересно сделать десант из всех наших либеральных персонажей (...), чтобы туда отправились, сели в Испании и рассказали о том, какая там коррупция, как там *** мозги, сколько нужно ждать месяцев в очереди к врачу, насколько там развита уличная преступность», — предложил дизайнер.

По словам Лебедева, в Испании, как и в России, есть свои проблемы, поэтому переезд в эту страну вряд ли поможет изменить жизнь. «Там будет ровно то же самое, только в 10 раз больше», — заявил блогер.

Ранее Дудь пожаловался на большое количество проблем в Испании. Журналист уточнил, что не собирается умалчивать о них. При этом решение о переезде в европейскую страну он назвал осознанным.

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