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13:42, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Дудь рассказал о проблемах в Испании

Журналист Юрий Дудь заявил, что в Испании есть много проблем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) заявил, что в Испании, где он живет, существует большое количество проблем. Подробностями он поделился во время интервью с уехавшим из России во Францию журналистом Денисом Катаевым (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), ролик опубликован на YouTube.

«Я прекрасно понимаю, что в Испании, несмотря на все кайфы, очень много проблем. И если я буду эти проблемы заливать лимонадом восторгов в своих соцсетях, то я понимаю, что они никуда не денутся. И в конечном счете этим акцентированием только на хорошем я принесу вред Испании и людям, которые там живут», — заявил Дудь.

При этом журналист отметил, что его решение переехать в Испанию было полностью осознанным, и ему в целом нравится то место, где он теперь живет.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя на 45 тысяч рублей. Отмечалось, что причиной стало то, что Дудь не сопровождал публикуемые в сети материалы специальной маркировкой, которая предупреждает о его статусе иностранного агента.

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