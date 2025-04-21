Дудя оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал известного блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Журналиста признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, Дудь не сопровождал материалы, публикуемые в сети, предупреждающей о его статусе иностранного агента маркировкой.

Блогеру назначили административный штраф 45 тысяч рублей.

В феврале Дудя оштрафовали за аналогичное нарушение. Тогда размер взыскания составил 40 тысяч рублей.

В апреле 2024 года стало известно, что блогеру грозит уголовное дело за частое нарушение закона об иностранных агентах. Сообщалось, что журналист регулярно не сопровождал свои публикации предупреждающей маркировкой.