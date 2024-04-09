Стало известно об угрозе уголовного дела в отношении Дудя

На Дудя могут завести уголовное дело за частое нарушение закона об иноагентах

В отношении популярного российского блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) могут завести уголовное дело в России. Об этом стало известно Shot.

Сообщается, что блогеру может грозить наказание за то, что он часто нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта он не помечает публикации в своем Telegram-канале необходимой предупреждающей маркировкой. Также ее не было в последнем интервью Дудя с юмористом Андреем Айрапетовым, доступном на YouTube.

Отмечается, что в настоящее время в соцсетях Дудя опубликовано около 20 постов без маркировки иностранного агента. Каждая такая публикация нарушает часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за подобное правонарушение составляет до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента Уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Он не сопроводил предупреждающей маркировкой публикацию в своем Telegram-канале.