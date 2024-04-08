Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:49, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналиста Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пресненский суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Журналиста обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Пивоваров не сопроводил опрос в своем Telegram-канале подписью, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Представитель журналиста при этом отметила, что маркировку на пост с опросом не позволяют поставить особенности платформы. Также она обратила внимание суда на то, что журналист всегда указывал необходимую иноагенту информацию в своих публикациях и соблюдал закон.

Пивоварову назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее за нарушение закона об иностранных агентов оштрафовали популярного в России комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что он не сопроводил публикации на платформе «Дзен» необходимой маркировкой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше