Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналиста Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Журналиста обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Пивоваров не сопроводил опрос в своем Telegram-канале подписью, предупреждающей о его статусе иностранного агента.

Представитель журналиста при этом отметила, что маркировку на пост с опросом не позволяют поставить особенности платформы. Также она обратила внимание суда на то, что журналист всегда указывал необходимую иноагенту информацию в своих публикациях и соблюдал закон.

Пивоварову назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее за нарушение закона об иностранных агентов оштрафовали популярного в России комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что он не сопроводил публикации на платформе «Дзен» необходимой маркировкой.