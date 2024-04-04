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11:21, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Комика Белого оштрафовали в России

Комика Руслана Белого оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Кадр: Руслан Белый / YouTube

Таганский суд Москвы оштрафовал популярного российского стендап-комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Юмориста обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Белый не сопроводил публикацию на платформе «Дзен» сообщением, предупреждающим о его статусе иностранного агента.

Суд оштрафовал комика на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отказал Белому в снятии статуса иностранного агента. Иск комика к Минюсту, в котором он попросил признать решение ведомства незаконным, не был удовлетворен.

Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, юморист принимал участие в создании материалов иноагентов, а также формировал негативный образ Вооруженных сил России.

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