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11:58, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Комику Белому отказали в снятии статуса иноагента

Суд в Москве отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента

Кадр: Руслан Белый / Youtube

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал известному российскому комику Руслану Белому (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в снятии статуса иноагента. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении иска Белого к Минюсту России. В нем комик просил признать незаконным решение, согласно которому его признали иностранным агентом, и исключить сведений о нем из реестра иноагентов. Другие подробности не приводятся.

О том, что Белый попытался обжаловать статус иноагента, стало известно в конце октября. Замоскворецкий суд Москвы тогда сообщил, что зарегистрировал иск юмориста к Минюсту.

Министерство юстиции России внесло комика в реестр иноагентов в сентябре. По данным министерства, Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также отмечалось, что юморист выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

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      Маргарита Щигарева
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