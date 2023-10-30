Комик Белый обжаловал статус иноагента

Комик Руслан Белый подал иск об обжаловании статуса иноагента

Популярный российский комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) подал иск об обжаловании статуса иностранного агента. Об этом сообщают РИА Новости.

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что зарегистрировали иск Белого к Минюсту. Дату судебного заседания еще не назначили, отметил собеседник агентства.

Юмориста внесли в список иноагентов в начале сентября. По данным Минюста, Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Также комик выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ российской армии, подчеркнули в ведомстве. Отмечалось, что в настоящий момент Белый проживает в Испании.

Тогда же иноагентами признали журналиста и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, писателя Олега Радзинского, журналистку Ксению Ларину (Оксану Барышеву) и других.