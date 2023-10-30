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12:58, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Комик Белый обжаловал статус иноагента

Комик Руслан Белый подал иск об обжаловании статуса иноагента

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный российский комик Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом) подал иск об обжаловании статуса иностранного агента. Об этом сообщают РИА Новости.

В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что зарегистрировали иск Белого к Минюсту. Дату судебного заседания еще не назначили, отметил собеседник агентства.

Юмориста внесли в список иноагентов в начале сентября. По данным Минюста, Белый «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Также комик выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ российской армии, подчеркнули в ведомстве. Отмечалось, что в настоящий момент Белый проживает в Испании.

Тогда же иноагентами признали журналиста и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, писателя Олега Радзинского, журналистку Ксению Ларину (Оксану Барышеву) и других.

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      Мария Большакова
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