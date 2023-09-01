Минюст признал иноагентом российского нобелевского лауреата

Минюст России признал иноагентом нобелевского лауреата, журналиста Муратова

Нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов признан в России иностранным агентом. Соответствующая запись появилась в реестре Минюста РФ.

По заявлению ведомства, Муратов «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Также, утверждает Минюст, журналист «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

В июне 2022 года Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Журналист заявил, что все деньги от продажи направят в фонд помощи украинским беженцам. В ЮНИСЕФ пообещали, что средства будут предназначены всем странам, в которых есть дети-беженцы с Украины.