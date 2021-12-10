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Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters

Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Трансляция церемонии появилась на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.

Муратову и Ресса вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония проходила в Городской ратуше Осло.

О том, что журналисты стали лауреатами Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября. Уточнялось, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Муратов позднее признался, что столкнулся с неприятными чувствами после того, как узнал о награде. Главред «Новой газеты» надеялся, что премию вручат всему изданию, а не ему лично.

Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик, правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Евгения Наумова
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