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Муратов признался в неприятных чувствах после получения Нобелевской премии

Главред «Новой газеты» Муратов надеялся, что Нобелевскую премию вручат изданию
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Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевской премии мира, рассказал о своих чувствах после присуждения награды. Он признался, что ждал вручения премии всему изданию, а не себе лично, пишет Spiegel.

Муратов напомнил, что «Новую газету» неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира. Главред издания рассказал, что в редакцию приходили сотрудники агентства Reuters, чтобы вместе с российскими журналистами дождаться объявления лауреатов.

По словам главреда «Новой», в этом году он не испытывал сильного волнения, однако столкнулся с другими неприятными чувствами после получения награды. Он надеялся, что премию вручат всему изданию, а не ему лично.

«Но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно», — отметил Муратов.

Ранее Муратов рассказал о моменте получения награды. Он сообщил, что утром в день объявления обладателей премии, он находился на рабочем месте и ругался по телефону с коллегой Еленой Милашиной. «Все бытово. Обычное начало рабочего дня — ругань», — подчеркнул он.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 8 октября. Главный редактор «Новой газеты» получил поздравления из ЦИК, Кремля, ООН, а также от президента США Джо Байдена.

Предыстория: Главный редактор «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира
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