Получивший Нобелевскую премию Муратов рассказал о моменте получения награды

Дмитрий Муратов ругался с коллегой, когда узнал о присуждении ему Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премии мира, рассказал, как узнал о присуждении ему награды. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал в интервью Ксении Собчак, что утром в день объявления обладателей премии, он был на рабочем месте и ругался по телефону с коллегой Еленой Милашиной. «Мы ругались, и в это время было несколько звонков из Осло. Но я не мог прекратить ругаться с Милашиной, поэтому я не узнал», — рассказал Муратов.

Он добавил, что в итоге о присуждении Нобелевской премии ему сообщила руководитель пресс-службы «Новой газеты», причем за тридцать секунд до объявления победителей. «Все бытово. Обычное начало рабочего дня — ругань», — подытожил рассказ Муратов.

Ранее он рассказал, как собирается потратить полученную премию. Муратов отметил, что намерен перечислить деньги благотворительным фондам.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября. Главный редактор «Новой газеты» получил поздравления из Кремля. Президент США Джо Байден также поздравил журналиста.