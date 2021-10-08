Кремль поздравил главреда «Новой газеты» с Нобелевской премией мира

Ставший лауреатом Нобелевской премии мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов талантлив, смел и привержен своим идеалам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Кремль поздравляет его с наградой», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, ее также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратова и Рессе удостоили Нобелевской премии «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Церемонию объявления имен лауреатов провел Норвежский Нобелевский институт. В списке значилось 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.