Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии получат Лист и Макмиллан за асимметрический органокатализатор

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали Бенджамин Лист (Benjamin List) и Дэвид Макмиллан (David MacMillan) за развитие асимметрического органокатализа. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Ученые удостоились Нобелевской премии за разработку в 2000 году нового типа катализа посредством небольших органических молекул. До этого было известно только о двух видах катализаторов: металлов и ферментов. Разработанные органические катализаторы имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут присоединяться более активные химические группы. Они содержат такие элементы, как кислород, азот, сера или фосфор, что делает их безвредными для окружающей среды и дешевыми в производстве.

Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря. Церемония из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, пройдет онлайн. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 83,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) и Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna) за развитие методов редактирования генома.