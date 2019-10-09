Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии за 2019 год получат Джон Гуденаф (John B. Goodenough), Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham) и Акира Ёсино (Akira Yoshino) за разработку литий-ионных аккумуляторов. Трансляция церемонии объявления лауреатов велась на сайте премии.

Английский химик Стэнли Уиттингем работал над разработкой методов получения энергии, которые могли бы заменить ископаемое топливо, еще в 1970-годах. Он сделал из дисульфида титана катод для литиевой батареи, в который могут включаться ионы лития. Анод был частично изготовлен из металлического лития и был способен высвобождать электроны. Однако из-за высокой реактивности металлического лития батарея оказалась слишком взрывоопасной.

Американец Джон Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дисульфид титана оксидом кобальта. Такая батарея могла создавать напряжение до четырех вольт. Наконец, японский химик Акира Ёсино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод — из оксида лития-кобальта.

Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме. Лауреаты получат награду из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составляет около одного миллиона долларов на всех лауреатов премии по химии.

В 2018 году премию по химии получили Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит (George P. Smith) и сэр Грегори Винтер (Sir Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител.

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