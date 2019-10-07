Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2019 год удостоились Уильям Кэлин-младший (William G. Kaelin Jr), сэр Питер Рэтклифф (Sir Peter J. Ratcliffe) и Грегг Семенза (Gregg L. Semenza) за открытие механизма чувствительности и адаптации клеток к уровню кислорода. Открытие поможет разработать новые способы борьбы с раком и другими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте премии.

Обнаруженный механизм регулирует активность специфических генов в зависимости от уровня кислорода в клетках. Когда уровень кислорода низкий (гипоксия), белок HIF-1α накапливается в ядре клетки и взаимодействует с другим белком — ARNT, после чего связывается с определенными последовательностями ДНК. При нормальном уровне кислорода HIF-1α расщепляется многобелковым комплексом протеасомой.

При формировании злокачественных опухолей наблюдается повышенная активность HIF-1α. Хотя считается, что препараты, нацеленные на этот механизм, могут затормозить развитие новообразований, эффективные терапевтические подходы до сих пор не разработаны.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год получили Джеймс Пи Эллисон (James P. Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.

В Стокгольме 10 декабря 2019 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония награждения. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения составляет около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии).