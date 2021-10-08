Главред «Новой газеты» поделился планами на Нобелевскую премию

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о том, как он планирует потратить Нобелевскую премию, которую ему присудили ранее в пятницу, 8 октября. Своими планами журналист поделился с РИА Новости.

«Это награда не моя, а газеты, часть перечислю в фонд "Круг добра" (российский благотворительный фонд, созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее с получением Нобелевской премии Муратова поздравили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.

При этом сам Муратов признался, что не ожидал получить награду. «Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», — отметил журналист.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, сообщалось ранее 8 октября. Награду также получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет присудил им премию «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который получил Нобелевскую премию мира. До него награду присуждали ученому-физику и правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.