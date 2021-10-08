Главред «Новой газеты» прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, прокомментировал решение Нобелевского комитета о присуждении награды ему. Он рассказал изданию «Подъем», что принял звонок из Норвегии за спам и отклонил его.

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», — заявил Муратов.

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно в пятницу, 8 октября. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет присудил им награду «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.