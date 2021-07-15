Следственный комитет начал проверку статьи «Новой газеты» о чеченских силовиках

Отдел Следственного комитета России по Басманному району Москвы начал проверку статьи «Новой газеты». В материале, на который обратил внимание СК, сообщалось о расправах, которые, как утверждалось, устраивали силовики в Чечне. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о статье под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», опубликованной 15 марта. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об убийствах и незаконных задержаниях, за которыми, по его словам, стояли силовики.

Следственный комитет намерен проверить материал на клевету. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В феврале 2021 года «Новая газета» обнародовала данные о расправах, которые, согласно материалам издания, были совершены чеченскими силовиками. В расследовании утверждается, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек.

15 марта «Новая газета» опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27».

В апреле 2017 года «Новая газета» передала Следственному комитету список из 30 убитых жителей Чечни — 26 из них были задержаны в декабре 2016 года и в январе 2017-го в ходе спецопераций в республике. Издание утверждает, что 27 человек из списка стали жертвами массовых внесудебных расправ на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, еще трое были подвергнуты пыткам и погибли в результате кампании против ЛГБТ-сообщества в феврале 2017-го.