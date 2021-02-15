Обнародованы данные о массовых внесудебных расправах в Чечне

«Новая газета» обнародовала данные о расправах, которые, согласно материалам издания, были совершены чеченскими силовиками. В опубликованном 15 февраля расследовании утверждается, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек.

Отмечается, что в апреле 2017 года «Новая газета» передала Следственному комитету список из 30 убитых жителей Чечни — 26 из них были задержаны в декабре 2016 года и в январе 2017-го в ходе спецопераций в республике. Издание утверждает, что 27 человек из списка стали жертвами массовых внесудебных расправ на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, еще трое были подвергнуты пыткам и погибли в результате кампании против ЛГБТ-сообщества в феврале 2017-го. Следователи подтвердили гибель лишь четырех человек.

В отношении 18 человек из списка «Новой газеты» летом и осенью 2017 года возбудили уголовные дела, их также объявили в международный розыск по делу об участии в террористических формированиях в Сирии.

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Основой первой части расследования журналистов стали служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания — это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных. Среди них найдены почти все фигуранты списка газеты (26 человек). Снимки задержанных были сделаны в узнаваемых местах, к примеру, у стены с характерным плинтусом в полку имени Кадырова.

Представители силовых ведомств республики при этом отрицают, что участников списка «Новой газеты» когда-либо задерживали. Однако еще в январе 2017 года ЧГТРК «Грозный» опубликовала сюжет, в котором одного из задержанных жителей Чечни Адама Дасаева допрашивает лично глава республики Рамзан Кадыров, рядом с ним стоит командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Дасаев проходил под номером 31, еще в июле 2019 года издание сообщало, что он был убит в ночь с 26 на 27 января 2017-го на территории полка имени Кадырова.

В списке «Новой газеты» также оказались 12 жителей Чечни, которые числятся за сотрудниками СОБР «Терек». Их задержание связано с событиями в ночь с 17 на 18 декабря 2016 года, когда в центре Грозного полицейский патруль расстрелял машину, сбившую сотрудника ДПС. В машине находились шесть человек, трое были убиты в перестрелке, остальных госпитализировали. Затем появилась информация, что двое погибли в больнице от полученных ранений, однако они фигурируют в таблице МВД под номерами 80 и 81 в качестве задержанных сотрудниками СОБР «Терек».

Издание утверждает, что совместно с правозащитным центром «Мемориал» и НКО «Правовая инициатива» (обе включены Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также движением «Российская ЛГБТ-сеть», объединением «Комитет против пыток» и командой адвокатов удалось убедить жителей Чечни открыто дать показания о незаконных задержаниях и пытках, свидетелями которых они были. В числе таких свидетелей впервые фигурирует сотрудник полка имени Кадырова, принимавший непосредственное участие в спецоперациях и охранявший задержанных в «секретной тюрьме». Силовик, по сведениям издания, стал свидетелем казни по меньшей мере 13 из 27 фигурантов списка газеты. В настоящий момент он находится за пределами России, а интервью с ним будет опубликовано в ближайшее время.

В июле 2019 года власти Чечни прокомментировали информацию о внесудебных расправах. По словам министра по внешним связям и печати региона Джамбулат Умаров заявил, что в расследованиях журналистов множество несостыковок.