Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в Чечне на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Об этом пишет журналистка Елена Милашина в «Новой газете».

По ее информации, вечером 26 января 2017-го задержанных начали вывозить из камер и подвозить к казарме. Их по очереди заводили в подвальную комнату, где и осуществлялись расправы. Первого из задержанных застрелили, затем людей, чтобы «не пачкать помещение кровью», стали душить, утверждает Милашина. Делалось это якобы следующим образом: жертву укладывали на пол, обездвиживали, под шею подкладывали спортивный канат, и непосредственный палач, наступая на затылок задержанного, затягивал канат на шее.

Также сообщается, что во время казней в соседней комнате играли в теннис командир полка Аслан Ирасханов и начальник ОМВД по Шалинскому району Чечни Тамерлан Мусаев. Последний ушел из жизни 22 июля 2019-го, власти официально не раскрывали подробности его смерти.

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Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне. В публикации от 23 июля 2019-го говорится, что мужчина, вероятно, был участником бандподполья и причастен к убийству сотрудника вневедомственной охраны в октябре 2016-го.

В составленный журналистами перечень тогда вошли 27 жителей Чечни, которые были пойманы в ходе массовых задержаний, начавшихся в декабре 2016-го, и стали жертвами внесудебных казней 25-26 января 2017-го. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что правоохранительные органы уже опровергали изложенную в материале информацию, и отметил, что газета ссылалась на неназванные источники.

Публикация вышла спустя несколько месяцев после статьи, посвященной преследованию геев чеченскими властями. Рамзана Кадырова вопрос о репрессиях в отношении секс-меньшинств в Чечне рассмешил.

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