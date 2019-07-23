Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце

Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом пишет журналистка Елена Милашина в «Новой газете».

По ее информации, об обстоятельствах инцидента Дасаев рассказал сокамерникам, объясняя, как получил пулевое ранение в ногу. 14 января 2017-го его якобы отвезли в резиденцию главы Чечни, где с ним состоялся «жесткий разговор», в ходе которого Дасаев не выдержал и задел Кадырова словами по поводу его отца.

После этого Кадыров выхватил у охранников пистолет и начал стрелять, направив дуло в пол, утверждает Милашина. «Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — пишет она.

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По версии следствия, напоминает журналистка, Имран Дасаев был ранен в бою в чеченском селе Гелдаген, где силовики штурмовали дом сестры его двоюродного брата Адама, в котором укрывались оба Дасаева с сообщниками. Также Милашина указывает на нестыковки в материалах уголовного дела: по ее сведениям, там написано, что Имран Дасаев был задержан не 14 января, а 15 февраля, хотя его показывали по республиканскому телевидению именно 14-го числа.

«Новая газета» еще в июле 2017 года включила Адама Дасаева в список 27 жителей Чечни, которые были пойманы в ходе массовых задержаний, начавшихся в декабре 2016-го, и стали жертвами внесудебных казней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что правоохранительные органы уже опровергали изложенную в материале информацию, и отметил, что газета ссылалась на неназванные источники.

Публикация вышла спустя несколько месяцев после статьи, посвященной преследованию геев чеченскими властями. Рамзана Кадырова вопрос о репрессиях секс-меньшинств в Чечне рассмешил.

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