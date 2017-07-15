Кадыров рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о «чеченских геях»

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента о «чеченских геях». Когда его попросили прокомментировать ранее распространенную в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов, Кадыров выразил недоумение тем, что ему задаются подобные вопросы, после чего заявил: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас».

«Чтобы не было. Чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают там», — добавил глава республики.

Тех, кто распространяет утверждения о репрессиях в отношении геев, Кадыров назвал «шайтанами», «продажными» и «нелюдями». «Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это», — заявил он.

Говоря о политике США, Кадыров отметил, что она направлена против России и руководства государства. «Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится», — сказал он.

В ответ на вопрос, считает ли он Соединенные Штаты врагом страны, Кадыров заявил: «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава». «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят», — сказал он, пообещав, что в этом случае перевернется весь мир.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о преследовании геев в Чечне. По информации издания, массовые задержания начались в конце 2016 года. Правоохранительные органы и руководство республики последовательно опровергает эту информацию.

