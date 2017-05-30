Кадыров предложил Макрону лично оценить ситуацию с геями в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить республику, чтобы лично убедиться в лживости информации о нарушении прав геев. Соответствующий пост он разместил на своем канале в Telegram во вторник, 30 мая.

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«Президент Франции Макрон, взяв с собой [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую Республику. Двери открыты!» — написал Кадыров.

Он высказал мнение, что французский лидер придерживается двойных стандартов, сначала обвиняя российские средства массовой информации в клевете, а потом апеллируя к распространенным в них данных.

Глава Чечни счел лучшим ответом на заявления европейских лидеров «и всем сочувствующих им» отрывок из монолога Александра Чацкого, героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»:

«Ах! Франция! Нет в мире лучше края!

— Решили две княжны, сестрицы, повторяя

Урок, который им из детства натвержен.

Куда деваться от княжон!

— Я одаль воссылал желанья

Смиренные, однако вслух,

Чтоб истребил господь нечистый этот дух

Пустого, рабского, слепого подражанья...»

Ранее во вторник глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова французского лидера по лживой пропаганде информагентства Sputnik и телеканала RT продолжением антироссийской кампании. Днем ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимир Путиным Макрон в резкой форме отозвался о деятельности российских СМИ.

Тогда же он заявил, что намерен отслеживать ситуацию с соблюдением прав секс-меньшинств в северокавказской республике, пишет ТАСС. В начале месяца Ангела Меркель обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Информацию о массовых задержаниях геев в Чечне распространила в начале апреля «Новая газета». Глава ЧР опровергал все выдвинутые обвинения. По данным регионального МВД , заявлений по факту притеснений от представителей ЛГБТ-сообществ не поступало. В то же время правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети» заявляют, что вывозят геев из республики.