Захарова ответила рекомендовавшему учить русский язык Керри словами Маяковского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова затруднилась порекомендовать представителям действующей администрации Вашингтона учебные пособия по русскому языку. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя совет бывшего госсекретаря США Джона Керри американским студентам.

Она также добавила, что для общения с командой бывшего президента США Барака Обамы нужно было пользоваться тезисами, изложенными в стихотворении советского поэта Владимира Маяковского «Нашему юношеству».

«Да будь я

и негром преклонных годов,

и то, без унынья и лени,

я русский бы выучил только за то,

что им

разговаривал Ленин», — процитировала Захарова.

Она также посетовала, что МИД РФ не вручил «томик Владимира Владимировича» представителям бывшей администрации Вашингтона. «Хотя, конечно, это наш просчет — надо было подарить», — написала дипломат.

24 мая Джон Керри, выступая перед учащимися Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете, раскрыл секрет, как «оказывать реальное влияние на правительство». «Раньше я говорил, что надо либо избираться на должности, либо получить ученую степень в Школе имени Кеннеди. В последнее время все изменилось. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно купить программу для изучения языков и учить русский», — сказал он.

Ранее в этом же месяце премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, напомнил собравшимся произведение Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором поэт в сатирической форме раскритиковал бюрократическую рутину.