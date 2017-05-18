Медведев вспомнил творчество Маяковского на заседании набсовета Внешэкономбанка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, напомнив стихотворение Владимира Маяковского, в котором поэт в сатирической форме раскритиковал бюрократическую рутину. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.

«Переходим из одного помещения в другое. Прозаседавшиеся», — сказал премьер, обращаясь к собравшимся.

Также в ходе заседания Медведев поздравил сотрудников ВЭБа с десятилетием учреждения госкорпорации. «Десять лет назад был учрежден Банк развития, 17 мая 2007 года. По-разному даты считаются, но тем не менее это хороший повод поздравить коллектив банка с юбилеем», — добавил Медведев.

ВЭБ работал под названиями Роскомбанк, Внешторгбанк и Внешэкономбанк с 1920-х годов.

Стихотворение «Прозаседавшиеся» было впервые опубликовано в марте 1922 года в газете «Известия ВЦИК».

Произведение, в частности, высоко оценил Владимир Ленин. «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы действительно находимся в положении людей, которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности», — отметил вождь пролетариата.