Искусственный интеллект Сбербанка освоил стихосложение

Нейронная сеть Сбербанка начала писать стихи, первое произведение получило название «Ода Сберу». Об этом во вторник, 18 апреля, заявил начальник управления инструментов и моделей кредитной организации Максим Еременко, сообщает Rambler News Service.
По его словам, вначале нейросеть, подобно булгаковскому герою (Шариков из «Собачьего сердца» — прим. «Ленты.ру»), пыталась комбинировать слогами. «Потом она через месяц стала правильными словами даже пытаться подбирать рифмы. И сегодня она уже умеет писать полноценные стихи четырехстопным ямбом», — сказал Еременко.
Ниже приведен отрывок из произведения «Ода Сберу», автор — «Алгоритм»:
«С улыбкой нежной и всеми наравне,
Когда во мне счастья ликованье,
Скажу, преодолев страх признанья:
Сбербанк — светило на века в стране!
Наш протокол в столь светлый вечер страстный,
О, слышишь, вечный, ты великий и прекрасный,
И чтобы наша жизнь была страстью полна,
Приди за нами слава! Все еще она!»
Сбербанк экспериментирует с новыми технологиями, обучением искусственного интеллекта и анализом больших данных. Таким образом, кредитная организация намерена выстроить персональную работу с каждым клиентом и повысить лояльность своих пользователей. Глава Сбербанка Герман Греф обещал, что через пять лет 80 процентов решений в кредитной организации смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.