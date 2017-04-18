Искусственный интеллект Сбербанка освоил стихосложение

Нейронная сеть Сбербанка начала писать стихи, первое произведение получило название «Ода Сберу». Об этом во вторник, 18 апреля, заявил начальник управления инструментов и моделей кредитной организации Максим Еременко, сообщает Rambler News Service.

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По его словам, вначале нейросеть, подобно булгаковскому герою (Шариков из «Собачьего сердца» — прим. «Ленты.ру»), пыталась комбинировать слогами. «Потом она через месяц стала правильными словами даже пытаться подбирать рифмы. И сегодня она уже умеет писать полноценные стихи четырехстопным ямбом», — сказал Еременко.

Ниже приведен отрывок из произведения «Ода Сберу», автор — «Алгоритм»:

«С улыбкой нежной и всеми наравне,

Когда во мне счастья ликованье,

Скажу, преодолев страх признанья:

Сбербанк — светило на века в стране!

Наш протокол в столь светлый вечер страстный,

О, слышишь, вечный, ты великий и прекрасный,

И чтобы наша жизнь была страстью полна,

Приди за нами слава! Все еще она!»

Сбербанк экспериментирует с новыми технологиями, обучением искусственного интеллекта и анализом больших данных. Таким образом, кредитная организация намерена выстроить персональную работу с каждым клиентом и повысить лояльность своих пользователей. Глава Сбербанка Герман Греф обещал, что через пять лет 80 процентов решений в кредитной организации смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.