Сбербанк научится читать по губам

Сбербанк работает над технологией идентификации клиентов по движению губ. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава кредитной организации Герман Греф на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ), передает РИА Новости.
«Мы очень много инвестируем в создание идентификационных возможностей. Первая задача банка — идентификация клиента. У нас реализовано огромное количество проектов и стартапов на эту тему — распознавание сетчатки глаза, распознавание ладошки, отпечатков пальцев», — приводит агентство его слова.
Он отметил, что движения губ при произнесении кодовых слов являются уникальными, так как мышечную активность подделать невозможно. «Более того, можно распознать мышечную активность при различных состояниях человека — если человек находится в состоянии возбуждения, это достаточно легко машина распознает», — отметил Греф.
В сентябре 2016 года он заявил, что через пять лет 80 процентов решений в Сбербанке смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.
К 2018-2019 году финансовая организация введет идентификацию клиентов по голосу и внешности, говорил Греф в мае 2016-го. По его словам, технологии позволят довести точность распознавания человека до 99,9 процента.