Сбербанк научится читать по губам

Сбербанк работает над технологией идентификации клиентов по движению губ. Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава кредитной организации Герман Греф на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ), передает РИА Новости.

«Мы очень много инвестируем в создание идентификационных возможностей. Первая задача банка — идентификация клиента. У нас реализовано огромное количество проектов и стартапов на эту тему — распознавание сетчатки глаза, распознавание ладошки, отпечатков пальцев», — приводит агентство его слова.

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Он отметил, что движения губ при произнесении кодовых слов являются уникальными, так как мышечную активность подделать невозможно. «Более того, можно распознать мышечную активность при различных состояниях человека — если человек находится в состоянии возбуждения, это достаточно легко машина распознает», — отметил Греф.

В сентябре 2016 года он заявил, что через пять лет 80 процентов решений в Сбербанке смогут приниматься с помощью искусственного интеллекта.

К 2018-2019 году финансовая организация введет идентификацию клиентов по голосу и внешности, говорил Греф в мае 2016-го. По его словам, технологии позволят довести точность распознавания человека до 99,9 процента.