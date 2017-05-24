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Экс-госсекретарь США Керри посоветовал американцам учить русский язык

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Джон Керри
Джон Керри

Бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык. Выдержки из речи дипломата, которую он произнесет позднее в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете, публикует газета Politico.

«Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Раньше я говорил, что надо либо избираться на должности, либо получить ученую степень в Школе имени Кеннеди. В последнее время все изменилось. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно купить программу для изучения языков и учить русский», — приводит слова дипломата Politico.

Керри занимал пост государственного секретаря США при прошлом президенте Бараке Обаме.

11 мая ведущая программы Clapback на Fox News Юлия Рогински (Julie Roginsky) начала эфир на русском языке. По ее словам, она стала гораздо лучше говорить по-русски после многочисленных расследований связей президента США Дональда Трампа с Россией. «Я хотела показать потенциальным хозяевам, что могу разговаривать на их языке», — призналась Рогински. Позднее она отметила, что ее слова «дошли до России» и та «превратилась из медведя в тролля».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.

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