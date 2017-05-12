Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании «потенциальных хозяев»

Ведущая программы Clapback на Fox News Юлия Рогински (Julie Roginsky) заговорила по-русски и назвала Россию потенциальным хозяином США. Выпуск был опубликован на YouTube-аккаунте телеканала.

Рогински начинает программу с вступления на русском языке. «Добро пожаловать на программу Clapback с Юлией Рогински, где мы защищаем Twitter от людей, которые нам посылают ужасные-ужасные вещи каждый день», — заявляет она и тут же извиняется перед телезрителями.

По словам ведущей, она стала гораздо лучше говорить по-русски после многочисленных расследований связей президента США Дональда Трампа с Россией. «Я хотела показать потенциальным хозяевам, что могу разговаривать на их языке», — призналась Рогински.

Журналистка также добавила, что всего лишь хотела, чтобы «потенциальные хозяева» знали о ее успехах в изучении русского языка. «Меня учить уже не придется», — подытожила она.