Американское «Поле чудес» засмеяли за «непристойное» выражение на табло

Зрителей американской телеигры «Колесо фортуны» — прообраза программы «Поле чудес» — насмешила ситуация, произошедшая во время очередного выпуска шоу. Участники должны были угадать три слова, однако часть открытых букв на табло навела на мысль о том, что организаторы загадали неприличное выражение.

— Buzzfeed Is Trash 🌹 (@twitersgoodboy) 09 мая 2017, 23:27

Открытые буквы расположились следующим образом: «_ _ CK _T _ОRК». Некоторым показалось, что авторы шоу зашифровали фразу suck it dork («отсоси, придурок»).

Микроблогеры подыскали и другие выражения, подходящие под буквы на табло, к примеру, fuck at work («секс на работе»).

Пост микроблогера @twitersgoodboy, первым обратившего внимание на казус, собрал 39 тысяч лайков, 13 тысяч ретвитов и сотни шуточных комментариев. «Комментарии в этом треде выдающиеся», — отметил британский спортсмен Райан Блейк (Ryan Blake).