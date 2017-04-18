Ведущего «Орла и решки» обвинили в «пропаганде извращенного секса»

На сайте Change.org появилась электронная петиция с требованием запретить к показу клип на песню Monami бывшего ведущего шоу «Орел и решка. Шопинг» на канале «Пятница» Антона Лаврентьева. По словам автора обращения, ролик с элементами садомазохизма является порнографическим, пропагандирует извращенный секс и оскорбляет чувства верующих, поскольку был презентован в самую строгую неделю поста.

Автор петиции полагает, что клип может оказать тлетворное влияние на «неокрепшие умы» детей, которые «берут пример с известных личностей», к которым он причисляет и Лаврентьева. Ролик, по его мнению, также способствует укреплению в сознании юного поколения мысли о том, что «насилие и секс садистского толка» — это норма, и нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещающий пропагандировать насилие и жестокость, полагает автор послания.

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На момент написания новости петицию поддержали 130 человек. При достижении определенного числа голосов (какого именно, не уточняется) ее планируют отправить в Госдуму Виталию Милонову.

Сам исполнитель считает, что клип не содержит моментов, способных оскорбить верующих. В разговоре с kp.ru он выразил уверенность, что до запрета его клипа дело не дойдет.

Клип Лаврентьева вышел 11 апреля. Герои ролика — сам певец и молодая женщина. По сюжету, мужчина прикован наручниками к цепи, закрепленной на потолке, а девушка обливает его холодной водой, бьет кастетом, плеткой, царапает его ногтями и при этом поет ему в лицо. В конце клипа он освобождается от оков, берет ситуацию в свои руки, а когда ему звонит возлюбленная, бросает девушку и уходит.