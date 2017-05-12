Звездный ведущий-усач потребовал не приближаться к нему в гримерке

Ведущий популярных семейных телепередач и автор собственной авторской программы Стив Харви (Steve Harvey) запретил членам съемочной группы приближаться к себе и пытаться завести с ним разговор, пока он готовится к шоу в гримерке. Об этом сообщает Variety.

«Не входите ко мне, если вас не приглашали. Не приближайтесь ко мне, пока я сижу в кресле для нанесения грима, если я не сказал, что хочу поговорить именно с вами. Не обижайтесь, все это бережет мою личную жизнь и настрой», — отмечается в секретном списке правил, разосланном членам съемочной группе и сценаристам ток-шоу «Стив Харви» в Лос-Анджелесе.

Источники Variety полагают, что документ распространил один из экс-членов команды Стива Харви в Чикаго, обидевшийся на недавнее решение телеведущего снимать передачу в Лос-Анджелесе и нанять новую съемочную группу.

Стив Харви считается одной из главных звезд семейных передач на американском телевидении. Он долгие годы вел викторину Family Feud, после чего основал собственное авторское шоу. В сети Харви любят за эмоциональные реакции на слова собеседников, а также выразительные усы, которые в очередной раз прославились после появления популярного мема «безусый Стив Харви».