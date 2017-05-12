Американскую радиостанцию осудили за советы по хранению детского порно

Радиостанция CAVE 97.7 FM, вещающая в американском городе Бенсон, штат Аризона, оказалась в центре скандала из-за обсуждения способов хранения детской порнографии без риска быть пойманным. Об этом сообщает NPR.

Глава кантри-радио Пол Лотсоф (Paul Lotsof) решил поговорить со слушателями о слишком жестком законодательстве штата Аризона, предусматривающем суровое наказание для тех, кто попался на хранении детской порнографии.

«Во многих случаях наказание за хранение порноснимков жестче, чем за убийство. Вы должны понимать, что интернет-провайдер может донести на вас в полицию, если вдруг заметит, что вы посещаете сайты с детским порно. Полиция тут же окажется у вас дома и заберет компьютер для проверки», — рассказал в эфире Лотсоф.

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Владелец станции посоветовал слушателям прятаться тщательнее, чтобы «не нарваться на лишние траты денег налогоплательщиков».

Такие разговоры не понравились рекламодателям, и те подали на радиостанцию жалобу. После полицейской проверки было принято решение запретить CAVE 97.7 FM вещание программы, в которой прозвучали сомнительные советы.

Лотсоф в разговоре с журналистами отметил, что не поддерживает распространение детской порнографии, но при этом не считает, что за хранение подобных вещей люди должны провести десять лет в тюрьме.

В феврале сообщалось, что хакеры получили доступ к эфиру радиостанций в нескольких американских штатах и включили запись трека противников президента США Дональда Трампа. В результате взлома в эфире ретростанции заиграл трек группы YG под названием FDT (Fuck Donald Trump). Трансляция трека с обилием нецензурной лексики продолжалась около 20 минут.