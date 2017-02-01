Хакеры атаковали американские радиостанции нецензурной песней о Трампе

Хакеры получили доступ к эфиру радиостанций в нескольких американских штатах и включили запись трека противников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BuzzFeed.

Одной из жертв стала некоммерческая радиостанция Sunny, вещающая в городе Салем, штат Южная Каролина. Обычно в эфире радио играют ретрокомпозиции и расслабляющая музыка. В понедельник, 30 января, хакеры вмешались в сетку вещания и включили трек группы YG под названием FDT (Fuck Donald Trump). Трансляция трека с обилием нецензурной лексики продолжалась около 20 минут.

Глава владеющей радиостанцией компании Фрэнк Паттерсон возмутился инцидентом и извинился перед слушателями в Facebook. Он отметил, что радио Sunny никогда не пускает в эфир композиции с политическим подтекстом. Позднее пост с объяснениями был удален.

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Отмечается, что в январе подобным атакам подвергались радиостанции в штатах Техас, Теннесси, Индиана и Кентукки.

Паттерсон заверил, что сотрудникам радиостанции удалось вычислить IP-адрес злоумышленников. Руководство планирует передать эти данные правоохранительным органам.

В январе газета The New York Times сообщила, что правительственная трансляция канала C-SPAN с обсуждением законопроекта по ценным бумагам и биржам резко прервалась юмористическим сюжетом RT о главе МИД Польши. СМИ связали событие с хакерской атакой, но позднее в C-SPAN заверили, что инцидент произошел из-за технической ошибки.