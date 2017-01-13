Трансляцию из Конгресса США прервали эфиром RT

Трансляция из Конгресса США на американском канале C-SPAN прервалась англоязычным эфиром российского телеканала RT. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, речь члена Демократической партии Максин Уотерс (Maxine Waters), выступавшей на обсуждении законопроекта по ценным бумагам и биржам, внезапно сменилась заставкой канала RT. После этого в течение 10 минут C-SPAN транслировал сюжет о главе министерства иностранных дел Польши Витольде Ващиковском, который хотел встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар.

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СМИ предположили, что инцидент произошел в результате хакерской атаки. В то же время руководство C-SPAN заверило, что никаких взломов во время трансляции не было. Как отмечается, его сотрудники часто следят за новостными сюжетами RT, поэтому произошедшее могло стать технической ошибкой. Телеканал пообещал провести подробное расследование и выявить причину инцидента.

В RT America не стали комментировать произошедшее.

В начале января стало известно, что авторы доклада о влиянии России на выборы в США, опубликованного 6 января, использовали в качестве доказательства карикатуру на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, датированную 2011 годом. Рисунок, использовавшийся в качестве заставки к телевизионному шоу, которое Симоньян вела на телеканале РЕН-ТВ в 2011 году, изображает ее перешагивающей через Белый дом.