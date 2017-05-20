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Ведущая Fox News поведала о превращении России из медведя в тролля

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Джули Рогински
Джули Рогински

Русскоговорящая ведущая телеканала Fox News Джули Рогински в очередном выпуске передачи Clap Back продолжила перепалку с пресс-секретарем посольства России в США Николем Лахониным. Передача вышла в эфир 18 мая.

Поводом для конфликта послужила программа от 11 мая, в ходе которой Рогински допустила несколько высказываний на русском языке. Затем она перешла на английский и с иронией пояснила зрителям, что хотела показать «потенциальным хозяевам» знание их языка.

«Они ведь когда вторгаются в какую-нибудь страну или затягивают ее в сферу своего влияния, начинают заставлять местных учить русский. Я хотела дать понять, что у меня уже все схвачено, им ничего уже и делать не нужно. Хотя они и так день за днем постепенно захватывают наше правительство. Последний их шаг на этом пути — увольнение директора ФБР Джеймса Коми», — сказала она тогда.

В новом выпуске Рогински освежила в памяти эту историю, а также поведала о реакции на передачу Лахонина, который в своем Twitter назвал ее выступление русофобским. В связи с этим ведущая отметила, что ее слова «дошли до России» и та «превратилась из медведя в тролля».

Рогински назвала российского дипломата просто Колей и по-русски заявила, что «извиняться совсем не будет», а также продемонстрировала Twitter-баталию с ним. Так, после обвинения в русофобии сотрудница Fox News написала, что посольство России троллит ее, а также напомнила о русификации национальных меньшинств, проводившейся в СССР в 1930-е годы.

Кроме того, она предложила сделку: извинения за то, что ее «московский говорок уже не тот, что раньше» в обмен на извинения Москвы «за кибершипионаж и аннексию Крыма» (полуостров вошел в состав России в 2014 году, однако Киев и страны Запада считают процедуру нелегитимной; Москва все обвинения овергает — прим. «Ленты.ру»). Об ответе Лахонина в выпуске ClapBack Рогински, однако, умолчала. Хотя тот 13 мая в своем микроблоге заявил, что Россия никаких сделок заключать не станет и призвал Fox News извиниться. Он также посоветовал осветить тему российско-американских консультаций по кибербезопасности и летний сезон в Крыму.

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