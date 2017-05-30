Лавров прокомментировал слова Макрона про Sputnik и RT

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о лживой пропаганде российского информагентства Sputnik и телеканала RT являются продолжением антироссийской кампании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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«Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран. И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться», — констатировал министр.

29 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон резко отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании в Пятой республике, назвав их инструментами оказания влияния и лживой пропаганды.

В то же время французский лидер отметил, что состоявшиеся в Версале переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были очень откровенными и прямыми. «У нас есть разногласия, и мы их зафиксировали (...) Я не расскажу вам всего, о чем мы говорили. Но это — хорошая политика», — заявил Макрон.

