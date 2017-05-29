Макрон назвал переговоры с Путиным очень откровенными и прямыми

Президент Франции назвал состоявшиеся в Версале переговоры с российским лидером Владимиром Путиным очень откровенными и прямыми. Об сообщает BFMTV.

«У нас есть разногласия, и мы их зафиксировали (...) Я не расскажу вам всего, о чем мы говорили. Но это — хорошая политика», — заявил Макрон.

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Как подчеркнул французский президент, лидеры обсуждали пути сирийского урегулирования и ситуацию на Украине.

Путин поблагодарил Макрона за приглашение в Париж. «Он [президент Франции] упомянул о том, что царь Петр находился во Франции несколько недель, но, как известно, все делается в дипломатическом мире на основе взаимности», — сказал российский лидер и пригласил коллегу посетить Москву.

Российский лидер также заявил, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры». Он подчеркнул, что ни одна французская компания не покинула российский рынок, несмотря на санкции. Путин также выразил уверенность, что стороны готовы совместно искать решения по ситуации в Сирии и на Украине.