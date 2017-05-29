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Путин прибыл в Париж для встречи с Макроном

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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Париж, где у него запланировала встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 мая.

Ранее сообщалось, что у нескольких журналистов, освещающих первые переговоры Путина и Макрона, испортились зарядные устройства из-за технического сбоя в пресс-центре.

26 мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимира Путина в столице Франции пригласил французский лидер. Лидеры двух стран посетят выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Кроме того, они проведут неформальные переговоры, что «дает возможность поговорить и лучше почувствовать друг друга».

В частности, Путин и Макрон обсудят ситуацию на Украине, а также совместную работу по борьбе с международным терроризмом.
После переговоров, как анонсировали в Кремле, глава государства посетит российский духовный центр в Париже, в открытии которого не участвовал из-за дипломатического конфликта, разгоревшегося на волне блокировки сирийских инициатив Москвы и Парижа в ООН.

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