Путин прибыл в Париж для встречи с Макроном

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Париж, где у него запланировала встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 мая.

Ранее сообщалось, что у нескольких журналистов, освещающих первые переговоры Путина и Макрона, испортились зарядные устройства из-за технического сбоя в пресс-центре.

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26 мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимира Путина в столице Франции пригласил французский лидер. Лидеры двух стран посетят выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Кроме того, они проведут неформальные переговоры, что «дает возможность поговорить и лучше почувствовать друг друга».

В частности, Путин и Макрон обсудят ситуацию на Украине, а также совместную работу по борьбе с международным терроризмом.

После переговоров, как анонсировали в Кремле, глава государства посетит российский духовный центр в Париже, в открытии которого не участвовал из-за дипломатического конфликта, разгоревшегося на волне блокировки сирийских инициатив Москвы и Парижа в ООН.