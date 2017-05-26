В Кремле назвали цель визита Путина в Париж

Президент России Владимир Путин поедет в Париж по приглашению нового французского лидера Эммануэля Макрона, и в Кремле рассчитывают, что этот визит даст возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«В ходе телефонного разговора нового президента Франции и Путина 18 мая (...) Макрон предложил совместно отметить 300-летие поездки Петра Первого и вместе посетить эту выставку в Версале», — сказал Ушаков.
Он отметил, что в привязке к посещению выставки лидеры проведут неформальные переговоры в узком составе, «что дает возможность поговорить и лучше почувствовать друг друга». По окончании переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию, однако никаких документов подписано не будет, уточнил помощник российского президента.
По его словам, руководители двух стран обсудят урегулирование украинского кризиса и продолжение работы в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ, Украина), а также ситуацию в Сирии и совместную борьбу с международным терроризмом.
«Естественно, Сирия — это одна из самых важнейших и труднейших проблем. После ужасного теракта в Париже в ноябре 2015 года президент [Франсуа] Олланд приезжал в Москву, была достигнута важная договоренность о координации усилий и действий наших и французских военных, но эта договоренность не была реализована не по российской вине», — напомнил Ушаков.
После переговоров с Макроном Путин посетит российский духовный центр в Париже, в открытии которого российский лидер не принимал участия «по известным обстоятельствам», добавил помощник главы государства.
В октябре 2016 года президент России отменил свой визит во Францию после дипломатического конфликта, разгоревшегося на волне блокировки сирийских инициатив Москвы и Парижа в ООН.
Путин посетит Париж 29 мая. На следующий день в Версале откроется подготовленная Государственным Эрмитажем выставка, посвященная 300-летию первого визита российского монарха Петра Первого во Францию.