В Кремле назвали цель визита Путина в Париж

Президент России Владимир Путин поедет в Париж по приглашению нового французского лидера Эммануэля Макрона, и в Кремле рассчитывают, что этот визит даст возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ходе телефонного разговора нового президента Франции и Путина 18 мая (...) Макрон предложил совместно отметить 300-летие поездки Петра Первого и вместе посетить эту выставку в Версале», — сказал Ушаков.

Он отметил, что в привязке к посещению выставки лидеры проведут неформальные переговоры в узком составе, «что дает возможность поговорить и лучше почувствовать друг друга». По окончании переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию, однако никаких документов подписано не будет, уточнил помощник российского президента.

Материалы по теме Париж стоит стресса Настало ли для Путина «комфортное время» посетить столицу Франции

По его словам, руководители двух стран обсудят урегулирование украинского кризиса и продолжение работы в «нормандском формате» (Россия, Франция, ФРГ, Украина), а также ситуацию в Сирии и совместную борьбу с международным терроризмом.

«Естественно, Сирия — это одна из самых важнейших и труднейших проблем. После ужасного теракта в Париже в ноябре 2015 года президент [Франсуа] Олланд приезжал в Москву, была достигнута важная договоренность о координации усилий и действий наших и французских военных, но эта договоренность не была реализована не по российской вине», — напомнил Ушаков.

Материалы по теме «Не сгибаться и не пятиться» Что сказал Путин французам после отмены визита

После переговоров с Макроном Путин посетит российский духовный центр в Париже, в открытии которого российский лидер не принимал участия «по известным обстоятельствам», добавил помощник главы государства.

В октябре 2016 года президент России отменил свой визит во Францию после дипломатического конфликта, разгоревшегося на волне блокировки сирийских инициатив Москвы и Парижа в ООН.

Путин посетит Париж 29 мая. На следующий день в Версале откроется подготовленная Государственным Эрмитажем выставка, посвященная 300-летию первого визита российского монарха Петра Первого во Францию.