У освещающих переговоры Путина и Макрона журналистов задымились гаджеты

По меньшей мере шесть журналистов, прибывших в Версаль для освещения предстоящей встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, остались без зарядных устройств из-за проблем с электричеством в пресс-центре. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 мая.

Для журналистов в Версале огородили часть галереи, где установили столы и розетки. Когда сотрудники СМИ попытались подключить к ним ноутбуки и телефоны, зарядные устройства начинали дымиться и искрить. Технической службе в итоге пришлось обесточить несколько рядов.

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Как сообщил агентству техник, электроснабжение будет восстановлено, но это не поможет тем, кто лишился гаджетов из-за сбоя. «Сеть мы починим, а вот что вам делать с зарядниками, я вам сказать не могу», — сказал он.

В понедельник президенты Путин и Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов на Украине и в Сирии, а также другие международные проблемы.

27 мая Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что его диалог с Россией будет требовательным. Днем ранее в Кремле выразили надежду на то, что предстоящая встреча даст возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.

18 мая лидеры двух стран провели первый после победы Макрона на выборах телефонный разговор, в котором выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения.