В Кремле прокомментировали информацию о массовых расстрелах в Чечне

Правоохранительные органы уже опровергали информацию «Новой газеты» о якобы имевших место массовых расстрелах в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 10 июля.

«Мы приняли их (данные, изложенные в материалах издания — прим. «Ленты.ру») к сведению, так же как и опровержение этой информации, которое было сделано органами внутренних дел Чеченской Республики», — сказал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что газета ссылается на неназванные источники.

В материале, опубликованном «Новой газетой» 9 июля, излагаются сведения о проверках по факту январских расстрелов и преследовании гомосексуалистов в республике. Впервые издание сообщило о них в начале апреля. Газета пишет, что передала следователям список из двадцати с лишнем имен чеченцев, якобы задержанных с конца декабря и убитых в январе.

Правоохранительные органы и руководство республики последовательно опровергает все данные, изложенные в материалах СМИ. В Кремле заявляли, что оснований сомневаться в этих данных у них нет.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что получила отрицательные ответы на запросы о преследовании геев в Чечни от правоохранительных органов. Несмотря на это, она обещала отправить сотрудников своего аппарата в северокавказский регион, а также не исключила, что посетит его сама.