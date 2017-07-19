Кадыров обвинил правозащитников в раздувании слухов о геях в Чечне ради денег

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространением не соответствующей действительности информации о притеснении гомосексуалистов в республике занимаются правозащитные организации, которые хотят заработать на этом денег. Интервью Кадырова было показано на телеканале HBO во вторник, сообщает ТАСС.

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — рассказал Кадыров. — «Это придумали они, шайтаны, они продажные, они нелюди, и будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это».

Также Кадыров указал журналисту на демократическое устройство республики: «Ну вы у нас, по-моему, второй раз. Вы сами должны увидеть, что здесь абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят — это ерунда».

Журналист HBO утверждает, что Кадыров в ходе беседы сказал, что чеченские гомосексуалисты могут подвергнуться наказанию со стороны своих родственников. «Если родственники накажут по закону, мы согласны на это», — заявил глава Чечни.

Ранее во вторник официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что в Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами главы Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике. «Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне», — напомнила она и добавила, что США призывают Россию провести расследование относительно сообщений о преследовании гомосексуалистов в республике.

15 июля сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента о чеченских геях. Кадырова попросили прокомментировать ранее распространенную в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов, на что глава республики выразил недоумение тем, что ему задаются подобные вопросы, после чего заявил: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас».

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о преследовании геев в Чечне. По информации издания, массовые задержания начались в конце 2016 года. Правоохранительные органы и руководство республики последовательно опровергают эту информацию.