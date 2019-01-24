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В Чечне закрыли уголовное дело о похищении и убийстве дагестанцев

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В Чечне закрыли уголовное дело в отношении восьми жителей Дагестана, убитых в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката группы «Агора» Андрея Сабинина. Он подчеркнул, что дело было закрыто, несмотря на несогласие родственников убитых. Они намерены опротестовать это решение.

В ночь с 8 на 9 октября 2016 года полицейские на проселочной дороге в Гудермесском районе Чечни расстреляли две машины, в которых было восемь человек. Как сообщал Первый канал, сотрудники МВД пытались остановить две машины на дороге между селами Герзель и Энгель-Юрт для проверки, из автомобилей был открыт огонь. Четверо силовиков получили ранения, а нападавших ликвидировали. После этого в Чеченском управлении СК возбудил дело о покушении на полицейских и незаконном обороте оружия.

По информации «Кавказ. Реалии», ДНК-тесты показали родство погибших в перестрелке с семьями жителей Дагестана, которые пропали в сентябре и начале октября. По словам очевидцев, дагестанцев похитили в течение одной недели, в этом участвовали вооруженные люди в масках.

Как уточняет «Кавказ. Реалии», тела после боестолкновения были сожжены. Первый канал передавал, что машины, где находились нападавшие, сгорели.

С лета 2018 года уголовное дело о перестрелке пытались закрыть в связи со смертью обвиняемых, но их родственники были против.

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