В Дагестане ликвидировали трех боевиков

Троих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, решение о проведении КТО на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов республики было принято после получения органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности. Соответствующий правовой режим был введен с 5 часов утра.

«В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении комитета.

Также отмечается, что на месте были обнаружены оружие и боеприпасы. В ходе операции никто из личного состава сил правопорядка и мирных жителей не пострадал.

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