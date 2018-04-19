Задержание неудавшихся террористов сняли на видео

В Санкт-Петербурге поймали двоих мужчин, пытавшихся самостоятельно примкнуть к боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) через Telegram. Видео задержания опубликовано на сайте Следственного комитета (СК).

Силовики ворвались в квартиру к сообщникам рано утром и застали их в кровати в одних трусах. В квартире, где проживали задержанные, находилось еще несколько мигрантов. Как пояснили в СК, приятели нашли в мессенджере вербовщика ИГ и написали ему о своем желании примкнуть к террористам на Ближнем Востоке. Тот в ответ рассказал им, как безопасно выехать из России в обход правоохранительных органов, и пообещал помочь попасть в тренировочный лагерь боевиков.

10 апреля сообщники купили билеты для вылета из России, однако вскоре были задержаны следователями совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

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