Госдеп заявил о попытке российских наемников атаковать силы США в Сирии

Помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что российские наемники попытались атаковать американские силы в Сирии. Об этом говорится в его показаниях, данных комитету палаты представителей по иностранным делам в среду, 18 апреля.

Материалы по теме «Головорезы с тесаками наперевес» Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»

«Безрассудное вмешательство [Москвы] в Сирии и поддержка режима [президента Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — отмечает Митчелл.

В Госдуме эти данные назвали ложными. «Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — сказал РИА Новости первый зампред комитета парламента по обороне и безопасности Андрей Красов.

Сирийские проправительственные силы атаковали бойцов поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (ДСС) 7 февраля. В это время на позициях находились также американцы. Они запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу.

Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. МИД России подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.

Позднее стало известно, что наемники, попавшие под обстрел, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!